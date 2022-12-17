Клуб РПЛ интересуется вингером «Кайрата» Алыкуловым

Владимир Осипов, агент вингера «Кайрата» Гулжигита Алыкулова, рассказал, что на игрока претендует российский клуб.
«К Гулжигиту есть интерес от одного клуба из второй восьмерки российской Премьер-лиги. Но пока этот интерес не приведен в конкретное предложение.
Когда будет конкретика? Пока все на уровне селекционеров, скаутов, спортивных директоров», – заявил агент.
- В этом сезоне Алыкулов провел за «Кайрат» 36 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
- 22-летний футболист отличился 3 раза в 17 играх за сборную Киргизии.
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Источник: «РБ Спорт»