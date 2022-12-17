Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Клуб РПЛ интересуется вингером «Кайрата» Алыкуловым

    Владимир Осипов, агент вингера «Кайрата» Гулжигита Алыкулова, рассказал, что на игрока претендует российский клуб.

    «К Гулжигиту есть интерес от одного клуба из второй восьмерки российской Премьер-лиги. Но пока этот интерес не приведен в конкретное предложение.

    Когда будет конкретика? Пока все на уровне селекционеров, скаутов, спортивных директоров», – заявил агент.

    • В этом сезоне Алыкулов провел за «Кайрат» 36 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
    • 22-летний футболист отличился 3 раза в 17 играх за сборную Киргизии.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Определен лучший игрок «Сочи» в первой части сезона
    Гендиректор «Балтики»: «Надеюсь, пойдем в РПЛ по пути «Оренбурга»
    Три футболиста «Крыльев Советов» поедут на зимний сбор «Локомотива» («РБ Спорт») 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11