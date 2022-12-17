«Аргентина и Марокко не признали независимость Косово. Болел за них всем сердцем». Президент Сербии – о ЧМ-2022

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, по какому принципу он поддерживал сборные, дошедшие до полуфиналов ЧМ-2022.
- Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.
- Франция победила Марокко – 2:0.
«Я всем сердцем поддерживал и Аргентину, и Марокко. Вы не выбираете своих соседей, вы выбираете своих друзей.
Есть эмоциональные и семейные причины, подтолкнувшие меня болеть против своих соседей.
Аргентина и Марокко не признали независимость Косово. И у них достаточно твердая позиция на этот счет», – заявил Вучич.
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Источник: Rts.rs