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    «Аргентина и Марокко не признали независимость Косово. Болел за них всем сердцем». Президент Сербии – о ЧМ-2022

    Президент Сербии Александр Вучич рассказал, по какому принципу он поддерживал сборные, дошедшие до полуфиналов ЧМ-2022.

    • Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.
    • Франция победила Марокко – 2:0.

    «Я всем сердцем поддерживал и Аргентину, и Марокко. Вы не выбираете своих соседей, вы выбираете своих друзей.

    Есть эмоциональные и семейные причины, подтолкнувшие меня болеть против своих соседей.

    Аргентина и Марокко не признали независимость Косово. И у них достаточно твердая позиция на этот счет», – заявил Вучич.

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    Источник: Rts.rs

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    Сегодня, 10:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +85

      zabor4ik 20 минут назад

      Я давно не удивляюсь, почему те или иные сборные странно играют на ЧМ, политикой и здесь все пропитано....

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