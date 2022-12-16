Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тотти назвал лучшего нападающего Серии А

    Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал, кого он считает лучшим форвардом в чемпионате Италии прямо сейчас.

    «Думаю, это Виктор Осимхен. Он всегда оказывается в нужном месте.

    Получив мяч, он обязательно забьет. При этом он готов жертвовать собой ради команды», – заявил Тотти.

    • 23-летний Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года.
    • В этом сезоне он забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Тотти определил 5 фаворитов ЧМ-2022
    Тотти: «Чемпионат мира без Италии – как Рим без Колизея»
    Дибала не захотел брать десятый номер в «Роме»
    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11