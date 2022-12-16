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Тотти назвал лучшего нападающего Серии А

16 декабря 2022, 19:35

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал, кого он считает лучшим форвардом в чемпионате Италии прямо сейчас.

«Думаю, это Виктор Осимхен. Он всегда оказывается в нужном месте.

Получив мяч, он обязательно забьет. При этом он готов жертвовать собой ради команды», – заявил Тотти.

  • 23-летний Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года.
  • В этом сезоне он забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

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Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Серия А Наполи Тотти Франческо Осимхен Виктор
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