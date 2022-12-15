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    Суперкомпьютер спрогнозировал победителя матча за 3-е место на ЧМ-2022

    Суперкомпьютер Five Thirty Eight оценил шансы сборных Хорватии и Марокко стать бронзовыми призерами чемпионата мира-2022.

    Согласно подсчетам FTE, хорваты выиграют с вероятностью в 53%, марокканцы – 47%.

    • Матч за 3-е место на ЧМ-2022 состоится в субботу, 17 декабря.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • Хорватия в полуфинале проиграла Аргентине (0:3), а Марокко – Франции (0:2).

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    Источник: Five Thirty Eight

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    15.12.2022 23:40
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