Суперкомпьютер спрогнозировал победителя матча за 3-е место на ЧМ-2022

Суперкомпьютер Five Thirty Eight оценил шансы сборных Хорватии и Марокко стать бронзовыми призерами чемпионата мира-2022.
Согласно подсчетам FTE, хорваты выиграют с вероятностью в 53%, марокканцы – 47%.
- Матч за 3-е место на ЧМ-2022 состоится в субботу, 17 декабря.
- Начало – в 18:00 мск.
- Хорватия в полуфинале проиграла Аргентине (0:3), а Марокко – Франции (0:2).
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Источник: Five Thirty Eight