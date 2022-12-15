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    Коман рискует пропустить финал ЧМ-2022

    Участие вингера «Баварии» Кингсли Комана в финальном матче ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции находится под вопросом.

    Он рискует не сыграть из-за симптомов гриппа. Утром у футболиста была лихорадка.

    Ранее вирусное заболевание обнаружили у Дайота Упамекано и Адриана Рабьо.

    • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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    Источник: Daily Mail

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