Коман рискует пропустить финал ЧМ-2022

Участие вингера «Баварии» Кингсли Комана в финальном матче ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции находится под вопросом.

Он рискует не сыграть из-за симптомов гриппа. Утром у футболиста была лихорадка.

Ранее вирусное заболевание обнаружили у Дайота Упамекано и Адриана Рабьо.

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.

Начало – в 18:00 мск.

В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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