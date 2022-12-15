Медведев: «Буду рад, если Дзюба вернется в РПЛ. Игра против «Зенита» будет особой изюминкой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о возможном возвращении нападающего Артема Дзюбы в РПЛ.

«Дзюба — свободный агент? Я буду рад, если он снова начнeт именно играть на футбольном поле. Если он вернeтся в РПЛ, то его игра против «Зенита» будет особой изюминкой», — сказал Медведев.

34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.

В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.

Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

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