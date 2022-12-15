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  • Морган: «Роналду говорил, что Месси лучший игрок, которого он видел, но уточнил, что не видел со стороны свою игру»

Морган: «Роналду говорил, что Месси лучший игрок, которого он видел, но уточнил, что не видел со стороны свою игру»

15 декабря 2022, 13:05

Британский журналист Пирс Морган рассказал, как Криштиану Роналду в общении с ним отзывался о Лионеле Месси.

«У меня был очень интересный разговор с Криштиану. Мы ужинали после того, как я впервые взял у него интервью три года назад. Это был действительно отличный разговор, и он мне очень понравился как человек.

Он был невероятно уважителен к Месси. Я спросил у Криштиану: «Кто лучший игрок, которого ты когда-либо видел?». Он ответил: «Месси. Но ты задаeшь неправильный вопрос, ведь я никогда не видел свою игру вживую со стороны».

Это заставило меня смеяться», – заявил Морган.

  • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча», Роналду – 5-кратный.
  • Аргентинец с 2021 года выступает за «ПСЖ», португалец сейчас без клуба.
  • Месси сыграет в финале ЧМ-2022, Роналду вылетел из турнира на стадии 1/4 финала.

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Источник: Talk Sport
Чемпионат мира Португалия Аргентина Месси Лионель Роналду Криштиану
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