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    В «Локомотиве» отреагировали на новость о возможном переходе Изидора в «Краснодар»

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал слухи, согласно которым нападающий Вильсон Изидор зимой может уйти в «Краснодар».

    «Информация о трансфере Изидора в «Краснодар» не соответствует действительности. Мы не вели и не планируем вести переговоров по этому поводу, а в полной мере рассчитываем на Вильсона.

    Мы ищем игроков для усиления состава, о чeм уже было неоднократно сказано. Но слухи, которые в последние дни активно появляются в СМИ, с реальностью имеют мало общего», – сказал Ульянов.

    • Француз перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2026 года.
    • Изидор забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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