В «Локомотиве» отреагировали на новость о возможном переходе Изидора в «Краснодар»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал слухи, согласно которым нападающий Вильсон Изидор зимой может уйти в «Краснодар».

«Информация о трансфере Изидора в «Краснодар» не соответствует действительности. Мы не вели и не планируем вести переговоров по этому поводу, а в полной мере рассчитываем на Вильсона.

Мы ищем игроков для усиления состава, о чeм уже было неоднократно сказано. Но слухи, которые в последние дни активно появляются в СМИ, с реальностью имеют мало общего», – сказал Ульянов.

Француз перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.

Стороны заключили контракт до лета 2026 года.

Изидор забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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