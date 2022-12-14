Изидор может сменить «Локомотив» на «Краснодар»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может перейти в «Краснодар». Трансфер не исключен зимой.

«Клуб Сергея Галицкого заинтересован в переходе 22-летнего форварда «Локомотива».

Краснодарцы ищут напада и обратили внимание на этого красно-зеленого страйкера. У «Краснодара» хорошие связи во Франции, которые могут помочь найти понимание с агентом и самим игроком.

Осталось только уговорить «Локо» продать Изидора, которого покупали за скромные 3,5 миллиона евро плюс бонусы (до 4 миллионов) и чей контракт истекает лишь летом 2026 года», – написал источник.

«Локомотив» купил Изидора в январе у «Монако».

В сезоне РПЛ у Изидора 13 матчей, 2 гола, 2 ассиста.

РПЛ возобновится в марте.

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