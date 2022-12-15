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    Аршавин: «Роналду будет рыдать и включит какую-нибудь тумбу‑юмбу, чтобы Месси не выиграл ЧМ-2022»

    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин предположил, как будет себя вести Криштиану Роналду во время финала чемпионата мира-2022.

    «Знаете, кто будет главным зрителем финала ЧМ‑2022? Криштиану Роналду.

    Он будет больше всех рыдать, грызть ногти, может еще тумбу‑юмбу какую‑нибудь включит, чтобы Месси не выиграл», – сказал Аршавин.

    • В финале ЧМ-2022 встретятся Аргентина и Франция.
    • Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.
    • Месси никогда не выигрывал ЧМ. В 2014 году он со своей сборной уступил в финале Германии (0:1).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +798

      SLADE2019 1 час назад

      К такому гранду футбола, как Роналду, бывшие профи должны поуважительнее относиться. А на деле, два не совсем воспитанных ленинградских пацана упражняются в остроумии, чего им делать не надо бы.
      Уважаемый, Аршавин. Уважаемый, профи. Неужели ты думаешь, что Роналду в глубине души верил (когда нибудь верил) в чемпионство Португалии? Я так не думаю. Аргентинский футбол в принципе намного сильнее португальского. Аргентинцы и без Месси дважды ЧМ брали. Так о чем твоя песня, Аршавин?

      4
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      Рейтинг: +788

      Suvorov51 2 часа назад

      Вот играл ты Андрюша нормально, а сейчас плетёшь и самне понимаешь что, как попал в руководство помойки, так кукушка поехала, что Рональду забивать голову всякой хреновиной он очень провел футбольную карьеру, да помойка она многих загубила, уходи а то вонючим бо....м....жом станешь

      3
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      Рейтинг: +2484

      АЛЕКС 58 > Suvorov51 23 минуты назад

      От этого козла всегда воняло.

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