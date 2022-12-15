Аршавин: «Роналду будет рыдать и включит какую-нибудь тумбу‑юмбу, чтобы Месси не выиграл ЧМ-2022»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин предположил, как будет себя вести Криштиану Роналду во время финала чемпионата мира-2022.

«Знаете, кто будет главным зрителем финала ЧМ‑2022? Криштиану Роналду.

Он будет больше всех рыдать, грызть ногти, может еще тумбу‑юмбу какую‑нибудь включит, чтобы Месси не выиграл», – сказал Аршавин.

В финале ЧМ-2022 встретятся Аргентина и Франция.

Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.

Месси никогда не выигрывал ЧМ. В 2014 году он со своей сборной уступил в финале Германии (0:1).

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