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    В «Зените» объяснили ценность Алипа

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил выкуп у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа.

    «В течение двух арендных периодов Алип проявил себя очень профессионально. У нас не так много левоногих центральных защитников. Молодой, талантливый игрок. Игрок сборной Казахстана», – сказал Медведев.

    • Петербургский клуб арендовал Алипа в феврале.
    • Он провел 20 матчей без голевых действий.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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