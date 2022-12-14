Федун и Мутко поиграли в Катаре в паддл-теннис

Леонид Федун и Виталий Мутко находятся в Катаре, где посетят полуфинал чемпионата мира-2022 между Францией и Марокко.

За несколько часов до матча Федун и Мутко поиграли в паддл-теннис возле отеля, где живет сборная Франции.

В паддл-теннисе корт меньше, не имеет двойных дорожек, сетка расположена ниже, а играют в него не натянутой ракеткой, а твердым веслом.

Федун ранее возглавлял «Спартак», а Мутко – РФС,

Матч Франция – Марокко начнется в 22:00 по Москве.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира