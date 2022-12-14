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    Федун и Мутко поиграли в Катаре в паддл-теннис

    Леонид Федун и Виталий Мутко находятся в Катаре, где посетят полуфинал чемпионата мира-2022 между Францией и Марокко.

    За несколько часов до матча Федун и Мутко поиграли в паддл-теннис возле отеля, где живет сборная Франции.

    • В паддл-теннисе корт меньше, не имеет двойных дорожек, сетка расположена ниже, а играют в него не натянутой ракеткой, а твердым веслом.
    • Федун ранее возглавлял «Спартак», а Мутко – РФС,
    • Матч Франция – Марокко начнется в 22:00 по Москве.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7124

      Из Твери Леха 42 минуты назад

      мутко из футбола сделал падл-футбол

      0
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      Рейтинг: +11302

      alex1951 44 минуты назад

      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
      ++++++++













      Два бывших лузера,нашли ,не в падлу сказано,падлючии под себя - вид спорта)))

      0
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      Рейтинг: +2226

      kvm 48 минут назад

      а потом все вместе с заремой - в очко...

      0
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      Рейтинг: +2520

      fakeid 1 час назад

      спорт для истинных падл, коими они и являются.

      3
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      Рейтинг: +856

      Fialet 1 час назад

      Паддл-теннис? Можно предположить, кто играет в такой вид тенниса..

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