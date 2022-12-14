Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дзюба: «Да, я *** турков, буду предельно откровенным и честным»

    Нападающий Артем Дзюба в юмористическом интервью ютуб-каналу «Плюшки» рассказал о периоде выступлений за «Демирспор».

    – Вы играли в Турции. Обычно турки втюхивают всякую хрень втридорого. Как вам удалось втюхать им себя?

    – Они сами позвали меня.

    – Сами позвали? Артем, все во лжи какой-то…

    – Что вы хотели услышать? Что я сам туда приехал? *** [обманул] турков? Да, хорошо, буду предельно откровенным и честным.

    – Как вас доставили вообще в Турцию?

    – Сам доехал. На самолете.

    • 34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
    • В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
    • Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Такой игрок не может быть не востребован». Данни – о Дзюбе 1
    Дзюба – о голе Месси: «При всем уважении, это не пенальти»
    Португальский журналист: «Дзюба забивал в плей-офф ЧМ? Шок! Получается, он лучше Роналду» 6
    Источник: ютуб-канал «Плюшки»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11