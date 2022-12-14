Дзюба: «Да, я *** турков, буду предельно откровенным и честным»

Нападающий Артем Дзюба в юмористическом интервью ютуб-каналу «Плюшки» рассказал о периоде выступлений за «Демирспор».

– Вы играли в Турции. Обычно турки втюхивают всякую хрень втридорого. Как вам удалось втюхать им себя?

– Они сами позвали меня.

– Сами позвали? Артем, все во лжи какой-то…

– Что вы хотели услышать? Что я сам туда приехал? *** [обманул] турков? Да, хорошо, буду предельно откровенным и честным.

– Как вас доставили вообще в Турцию?

– Сам доехал. На самолете.

34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.

В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.

Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

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