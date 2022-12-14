Семин: «Мне ищут должность в «Локомотиве». Найдут – пойду»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил возможность своего возвращения в «Локомотив».

— А я бы новому председателю совета директоров «Локомотива» Юрию Нагорных указал: «Посмотрите на ван Гала. Зря Юрия Палыча назад не позвали!»

— Да он еще должность мне ищет. Никак не найдет, но ищет.

— Пойдете ли в «Локомотив», если позовут?

— Еще ж не нашли. Как я пойду? Найдут — пойдем.

«Локо» занимает 14-е место в таблице РПЛ (зона стыков).

Команда набрала 13 очков в 17 турах чемпионата.

75-летний Семин не работает в клубе с мая 2020 года.

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