Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич пожелал сборной Аргентины победы на чемпионате мира.
«Надеюсь, Лионель Месси выиграет чемпионат мира. Удачи ему в финале. Он великий», – сказал Модрич.
- В 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина победила Хорватию (3:0).
- В финале 18 декабря Аргентина сыграет с Францией или Марокко.
- Аргентина не выигрывала ЧМ с 1986 года.
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Источник: Depor