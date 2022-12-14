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    Модрич: «Надеюсь, Месси выиграет ЧМ. Он великий»

    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич пожелал сборной Аргентины победы на чемпионате мира.

    «Надеюсь, Лионель Месси выиграет чемпионат мира. Удачи ему в финале. Он великий», – сказал Модрич.

    • В 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина победила Хорватию (3:0).
    • В финале 18 декабря Аргентина сыграет с Францией или Марокко.
    • Аргентина не выигрывала ЧМ с 1986 года.

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    Источник: Depor

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2216

      Ловкий Бубен 3 минуты назад

      Лука , ты тоже великий ! Ты звезда навсегда Лука, признаюсь я не любил сборную Хорватии , мне казалось Хорватию переоценивают , но ты доказал что ты футбольный гений и лидер одной из лучших сборных мира ! Уважение, восхищение и восторг !

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      Рейтинг: +1388

      Shlоmо 51 минуту назад

      Вот это настоящий капитан! Его одноклубники Тчуамени и косвенно Бензема возможно сыграют в финале, а он пожелал удачи можно сказать одному из своих извечных соперников!

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      Рейтинг: +7661

      Беспонтий 53 минуты назад

      восхищение святого луки

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