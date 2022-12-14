Месси повторил рекорд Снейдера на ЧМ

Ждём пятый
Аргентина разгромила Хорватию со счетом 3:0 в полуфинале ЧМ-2022.
Капитан аргентинцев Лионель Месси в этом матче реализовал пенальти и сделал ассист.
Его признали лучшим игроком встречи – в четвертый раз на текущем чемпионате мира. Это повторение рекорда.
- Уэсли Снейдер (ЧМ-2010) – 4 награды игрока матча;
- Лионель Месси (ЧМ-2014) – 4;
- Лионель Месси (ЧМ-2022) – 4.
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