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    Месси повторил рекорд Снейдера на ЧМ

    Аргентина разгромила Хорватию со счетом 3:0 в полуфинале ЧМ-2022.

    Капитан аргентинцев Лионель Месси в этом матче реализовал пенальти и сделал ассист.

    Его признали лучшим игроком встречи – в четвертый раз на текущем чемпионате мира. Это повторение рекорда.

    • Уэсли Снейдер (ЧМ-2010) – 4 награды игрока матча;
    • Лионель Месси (ЧМ-2014) – 4;
    • Лионель Месси (ЧМ-2022) – 4.

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    Источник: FIFA World Cup Stats

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