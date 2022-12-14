Месси прокомментировал работу тренерского штаба сборной Аргентины на ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси похвалил тренерский штаб команды во главе с Лионелем Скалони.
«Мы действуем умно, потому что у нас очень хороший тренерский штаб. Они ничего не оставляют на волю случая.
Разбор, который делают тренеры после каждой игры, работает. Благодаря этому нас тяжело застать врасплох», – сказал Месси.
- Аргентина разгромила Хорватию со счетом 3:0 в полуфинале ЧМ-2022.
- За трофей они поборются с Францией и Марокко.
- Финальный матч состоится в воскресенье, 18 декабря.
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Источник: La Nacion