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    Месси прокомментировал работу тренерского штаба сборной Аргентины на ЧМ-2022

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси похвалил тренерский штаб команды во главе с Лионелем Скалони.

    «Мы действуем умно, потому что у нас очень хороший тренерский штаб. Они ничего не оставляют на волю случая.

    Разбор, который делают тренеры после каждой игры, работает. Благодаря этому нас тяжело застать врасплох», – сказал Месси.

    • Аргентина разгромила Хорватию со счетом 3:0 в полуфинале ЧМ-2022.
    • За трофей они поборются с Францией и Марокко.
    • Финальный матч состоится в воскресенье, 18 декабря.

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    Источник: La Nacion

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