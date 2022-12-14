Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Пенальти убил Хорватию». Майер – о 0:3 с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2022

    Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер прокомментировал разгромное поражение от Аргентины (0:3) в 1/2 финала ЧМ-2022.

    «Я не думаю, что пенальти был. Тем не менее, мы проиграли со счетом 0:3 – добавить тут нечего.

    Не думаю, что мы устали. Нас убил пенальти и быстро пропущенный второй гол. Вернуться в такой матч было сложно. Соперник слишком хорош. Поздравляем их», – сказал Майер.

    • Хорватия сыграет в матче за третье место с проигравшим из пары Франция – Марокко.
    • Матч состоится 17 декабря в 18:00 мск.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Скалони: «Месси – лучший футболист в истории»
    Месси: «Мы знали, что Аргентина не главный фаворит ЧМ-2022, но не собирались никому уступать»
    Месси показал фото из победной раздевалки сборной Аргентины
    Источник: 24sata.hr

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:54
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      owereesuro 5 минут назад

      Новогодняя Pаcпpодажa. Куртки для мужчин и женщин за 1499 руб.-------->> https://veshok.com/625449

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12185

      DeStar 41 минуту назад

      а по мне вот чистый абсолютно пеналь. хотя я и болел за хорватов

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11