«Пенальти убил Хорватию». Майер – о 0:3 с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2022

Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер прокомментировал разгромное поражение от Аргентины (0:3) в 1/2 финала ЧМ-2022.

«Я не думаю, что пенальти был. Тем не менее, мы проиграли со счетом 0:3 – добавить тут нечего.

Не думаю, что мы устали. Нас убил пенальти и быстро пропущенный второй гол. Вернуться в такой матч было сложно. Соперник слишком хорош. Поздравляем их», – сказал Майер.

Хорватия сыграет в матче за третье место с проигравшим из пары Франция – Марокко.

Матч состоится 17 декабря в 18:00 мск.

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