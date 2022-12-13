Ибрагимович ответил на вопрос, когда он вернется на поле

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как проходит его восстановление после операции на колене.

«Когда я вернусь на поле? Если бы это зависело от меня, я бы вернулся к первому матчу в чемпионате Италии. Но, к сожалению, так не получится. Пока нет даже приблизительных сроков.

Я вернусь, как только буду готов», – сказал Ибрагимович.

Контракт шведа с «Миланом» действует до лета.

Ибрагимович ни разу не выигрывал Лигу чемпионов.

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