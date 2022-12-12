На полуфинале ЧМ-2022 фанатов Марокко будет в 11 раз больше, чем французских болельщиков

Появились данные об ожидаемой посещаемости на полуфинальном матче ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко.

Игра пройдет на стадионе «Аль Бейт» в Аль Хоре.

Его вместимость – 60 тысяч человек.

Пока ожидается, что на полуфинал прибудут 45 тысяч фанатов команды Марокко и 4 тысячи болельщиков из Франции.

Франция и Марокко сыграют в среду, 14 декабря.

Начало – в 22:00 мск.

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