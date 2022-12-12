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    На полуфинале ЧМ-2022 фанатов Марокко будет в 11 раз больше, чем французских болельщиков

    Появились данные об ожидаемой посещаемости на полуфинальном матче ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко.

    • Игра пройдет на стадионе «Аль Бейт» в Аль Хоре.
    • Его вместимость – 60 тысяч человек.

    Пока ожидается, что на полуфинал прибудут 45 тысяч фанатов команды Марокко и 4 тысячи болельщиков из Франции.

    • Франция и Марокко сыграют в среду, 14 декабря.
    • Начало – в 22:00 мск.

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    Источник: твиттер журналиста Foot Mercato Ханифа Бен Беркана

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    12.12.2022 23:42
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