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    Гари Невилл прокомментировал реакцию Роналду на вылет сборной Португалии с ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной Англии Гари Невилл высказался о том, что Криштиану Роналду заплакал после вылета Португалии с чемпионата мира-2022.

    «Ужасающее зрелище. Это момент, когда Криштиану понимает, что его мечте выиграть ЧМ для своей страны пришел конец.

    Мы все сталкивались с чем-то подобным на финише карьеры, но он один из величайших футболистов, если не величайший.

    Ужасно видеть его в таком состоянии. Последние месяцы выдались тяжелыми для него», – заявил Невилл.

    • В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).
    • Роналду в 5 матчах турнира забил 1 гол – в ворота Ганы с пенальти.
    • С ноября форвард остается без клуба – «МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.

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    Источник: Mirror

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