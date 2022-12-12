Агент Мантуана рассказал, будет ли «Зенит» выкупать бразильца у «Коринтианса»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, высказался о будущем футболиста в клубе из Петербурга.

«На данный момент мы не ведем переговоры по выкупу Густаво. Еще ничего не решено. Возможен ли обмен Алберто на Мантуана? Не знаю. Все зависит от клубов», — сказал Гарсия.

«Зенит» арендовал бразильца летом у «Коринтианса» на 1 сезон.

В обратном направлении был арендован форвард Юри Алберто.

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