Агент Мантуана рассказал, будет ли «Зенит» выкупать бразильца у «Коринтианса»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, высказался о будущем футболиста в клубе из Петербурга.
«На данный момент мы не ведем переговоры по выкупу Густаво. Еще ничего не решено. Возможен ли обмен Алберто на Мантуана? Не знаю. Все зависит от клубов», — сказал Гарсия.
- «Зенит» арендовал бразильца летом у «Коринтианса» на 1 сезон.
- В обратном направлении был арендован форвард Юри Алберто.
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Источник: Sport24