Зарема оценила вероятность перехода Пиняева в «Спартак»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном переходе форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Спартак».
— Пишут, что Пиняев может перейти в «Спартак» за 5 и более миллионов.
— Не верю в возможность этого трансфера. Паша (агент Павел Андреев – прим. «Бомбардира») мне бы продал, а сейчас у него новый проект.
— Верите, что он может перейти в «Локомотив»?
— Не комментирую чужие трансферы.
- Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах РПЛ.
- Осенью он был вызван в сборную России.
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Источник: «РБ Спорт»