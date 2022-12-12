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Зарема оценила вероятность перехода Пиняева в «Спартак»

12 декабря 2022, 18:31
2

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном переходе форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Спартак».

— Пишут, что Пиняев может перейти в «Спартак» за 5 и более миллионов.

— Не верю в возможность этого трансфера. Паша (агент Павел Андреев – прим. «Бомбардира») мне бы продал, а сейчас у него новый проект.

— Верите, что он может перейти в «Локомотив»?

— Не комментирую чужие трансферы.

  • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах РПЛ.
  • Осенью он был вызван в сборную России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Пиняев Сергей Салихова Зарема
Комментарии (2)
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житель СПб
1670863165
Девушка не может успокоиться и сосредоточиться на семейных делах. Явно рассматривает возможность занять освободившиеся места тренеров в ряде национальных сборных.
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АКС-74У
1670881439
Вот интересно, когда это сожительница стала супругой, ведь свадьбы не было.
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