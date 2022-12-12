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    Зарема оценила вероятность перехода Пиняева в «Спартак»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном переходе форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Спартак».

    — Пишут, что Пиняев может перейти в «Спартак» за 5 и более миллионов.

    — Не верю в возможность этого трансфера. Паша (агент Павел Андреев – прим. «Бомбардира») мне бы продал, а сейчас у него новый проект.

    — Верите, что он может перейти в «Локомотив»?

    — Не комментирую чужие трансферы.

    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах РПЛ.
    • Осенью он был вызван в сборную России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18086

      житель СПб 16 минут назад

      Девушка не может успокоиться и сосредоточиться на семейных делах. Явно рассматривает возможность занять освободившиеся места тренеров в ряде национальных сборных.

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