Зарема оценила вероятность перехода Пиняева в «Спартак»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном переходе форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Спартак».

— Пишут, что Пиняев может перейти в «Спартак» за 5 и более миллионов.

— Не верю в возможность этого трансфера. Паша (агент Павел Андреев – прим. «Бомбардира») мне бы продал, а сейчас у него новый проект.

— Верите, что он может перейти в «Локомотив»?

— Не комментирую чужие трансферы.

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах РПЛ.

Осенью он был вызван в сборную России.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира