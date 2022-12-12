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    Каррагер: «Победа на ЧМ-2022 сделает Месси величайшим футболистом в истории»

    Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер хочет, чтобы сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022.

    «Я бы хотел увидеть, как Аргентина выиграет трофей для Лионеля Месси. Победа на чемпионате мира сделала бы Месси величайшим футболистом в истории», – сказал Каррагер.

    • Месси забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах ЧМ-2022.
    • Аргентина сыграет с Хорватией в 1/2 финала во вторник в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7602

      Беспонтий 13 минут назад

      не против торжества справедливости
      но боюсь про него не будут говорить Великий Месси
      Великий останется только один

      2
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      Рейтинг: +29

      Maks_seo > Беспонтий 10 минут назад

      Видимо так и есть, про Месси будут говорить "Один из..." и не важно выиграет он ЧМ или нет, а великим на все времена так и останется Пеле.

      1
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      Рейтинг: +6660

      Красногорск_Фан 18 минут назад

      Посмотрим. Обосраться в финале это самое обидное. Когда тебе перед матчем кубком перед носом уже помахали. И все Аргентинки сняли трусы чтобы отдаться. Не выиграет, обратно оденут.

      1
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      Рейтинг: +779

      SLADE2019 30 минут назад

      А про трехкратного чемпиона Пеле забудут? Плюс, Пеле в двух финалах забивал. Лучшим игроком ЧМ признавался. А Месси, в Бразилии хоть и играл в финале, но чего то удивительного не показал. Да и в этом чемпионате пока далеко не лучший.

      1
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      Рейтинг: +4144

      Питерский князь 35 минут назад

      Не сделает. Победят французы.
      Но буду болеть за хорват и мороканцев.

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