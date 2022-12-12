не против торжества справедливости
но боюсь про него не будут говорить Великий Месси
Великий останется только один
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер хочет, чтобы сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022.
«Я бы хотел увидеть, как Аргентина выиграет трофей для Лионеля Месси. Победа на чемпионате мира сделала бы Месси величайшим футболистом в истории», – сказал Каррагер.
- Месси забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах ЧМ-2022.
- Аргентина сыграет с Хорватией в 1/2 финала во вторник в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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