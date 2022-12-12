Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер хочет, чтобы сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022.

«Я бы хотел увидеть, как Аргентина выиграет трофей для Лионеля Месси. Победа на чемпионате мира сделала бы Месси величайшим футболистом в истории», – сказал Каррагер.

Месси забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах ЧМ-2022.

Аргентина сыграет с Хорватией в 1/2 финала во вторник в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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