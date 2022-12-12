Сутормин сравнил «Спартак» в этом и прошлом сезоне

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин отметил прогресс «Спартака» по сравнению с сезоном-2021/22.
«Кто главный конкурент «Зенита» в этом сезоне? Тяжело судить. Понятно, что в первой половине сезона это был «Спартак», но впереди сборы, начнется весенняя часть чемпионата, многое может поменяться.
Буквально за две-три игры все может измениться, так что трудно сказать, кто главный. Об этом можно будет судить после первых туров второй части чемпионата.
Конечно, в этом сезоне «Спартак» намного сильнее, чем в предыдущем. Они стали организованнее и увереннее, играют в более интересный футбол.
Это позитивно влияет на уровень чемпионата, на конкуренцию. Команда хорошая, так что посмотрим, как сложится чемпионская гонка», – сказал Сутормин.
- «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
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