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    Сутормин сравнил «Спартак» в этом и прошлом сезоне

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин отметил прогресс «Спартака» по сравнению с сезоном-2021/22.

    «Кто главный конкурент «Зенита» в этом сезоне? Тяжело судить. Понятно, что в первой половине сезона это был «Спартак», но впереди сборы, начнется весенняя часть чемпионата, многое может поменяться.

    Буквально за две-три игры все может измениться, так что трудно сказать, кто главный. Об этом можно будет судить после первых туров второй части чемпионата.

    Конечно, в этом сезоне «Спартак» намного сильнее, чем в предыдущем. Они стали организованнее и увереннее, играют в более интересный футбол.

    Это позитивно влияет на уровень чемпионата, на конкуренцию. Команда хорошая, так что посмотрим, как сложится чемпионская гонка», – сказал Сутормин.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16552

      NewLife 46 минут назад

      "Команда хорошая, так что посмотрим, как сложится чемпионская гонка"
      Только дальше без драк, пожалуйста.

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