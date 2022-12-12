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Сутормин сравнил «Спартак» в этом и прошлом сезоне

12 декабря 2022, 09:30
4

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин отметил прогресс «Спартака» по сравнению с сезоном-2021/22.

«Кто главный конкурент «Зенита» в этом сезоне? Тяжело судить. Понятно, что в первой половине сезона это был «Спартак», но впереди сборы, начнется весенняя часть чемпионата, многое может поменяться.

Буквально за две-три игры все может измениться, так что трудно сказать, кто главный. Об этом можно будет судить после первых туров второй части чемпионата.

Конечно, в этом сезоне «Спартак» намного сильнее, чем в предыдущем. Они стали организованнее и увереннее, играют в более интересный футбол.

Это позитивно влияет на уровень чемпионата, на конкуренцию. Команда хорошая, так что посмотрим, как сложится чемпионская гонка», – сказал Сутормин.

  • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (4)
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NewLife
1670834679
"Команда хорошая, так что посмотрим, как сложится чемпионская гонка" Только дальше без драк, пожалуйста.
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zigbert
1670848479
Спартаку проще играть в этом сезоне из за отсутствия матчей еврокубков. Как раз в осенней части чемпионата и получился провал.
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ySS
1670850735
Верно сказал
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mamba9090909
1670855121
Ещё ничего не ясно. И Спартак, и Ростов, играют очень интересно. Но главным конкурентом являются конечно свинки. И это хорошо.
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