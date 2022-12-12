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    Для арбитра Лаоса ЧМ-2022 завершен. Он судил матч Нидерланды – Аргентина

    В Испании сообщили, что судья Матеу Лаос больше не будет обслуживать игры чемпионата мира-2022.

    Последним для него стал четвертьфинальный матч турнира между Нидерландами и Аргентиной.

    • Лаос показал голландцам и аргентинцам рекордные для ЧМ 15 карточек.
    • После окончания встречи представители обеих сборных выражали недовольство работой испанца.
    • Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти. Основное время завершилось ничьей 2:2.

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    Источник: Tiempo de Juego

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1103

      Александр52 9 минут назад

      Лаос нанёс больший вред испанскому футболу чем сама сборная Испании, неудачница ЧМ 2022.

      0
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      Рейтинг: +7120

      Из Твери Леха 25 минут назад

      Что даже нашего Иванова превзошел?

      0
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      Рейтинг: +4430

      Snek 34 минуты назад

      Хах, недовольны работой Лаоса.. Привыкли судий провоцировать и продавливать. Нахватали карточек, звёзды тряпочные.

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