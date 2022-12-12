Для арбитра Лаоса ЧМ-2022 завершен. Он судил матч Нидерланды – Аргентина

В Испании сообщили, что судья Матеу Лаос больше не будет обслуживать игры чемпионата мира-2022.
Последним для него стал четвертьфинальный матч турнира между Нидерландами и Аргентиной.
- Лаос показал голландцам и аргентинцам рекордные для ЧМ 15 карточек.
- После окончания встречи представители обеих сборных выражали недовольство работой испанца.
- Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти. Основное время завершилось ничьей 2:2.
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Источник: Tiempo de Juego