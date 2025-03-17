Испанский арбитр признал ошибку, лишившую «Барселону» чемпионства

Судья Матеу Лаос, завершивший карьеру в 2023 году, рассказал, как по ошибке лишил «Барселону» победы в Ла Лиге.

Лаос был главным арбитром матча между «Барсой» и «Атлетико» в заключительном туре чемпионата-2013/14.

Арбитры ошиблись, зафиксировав офсайд у забившего гол Лионеля Месси.

В итоге игра завершилась ничьей 1:1, вследствие чего чемпионом стал «Атлетико».

«Тогда я ошибся. Команды показали равную борьбу практически по всем показателям, и был один момент, в котором мы не увидели касание Хуанфрана.

С той точки, где я стоял, это было невозможно определить. Я был готов поспорить на все 20 пальцев рук и ног, что Сеск [Фабрегас] коснулся мяча.

Ответственность всегда лежала на помощнике судьи, но в этой игре речь шла о командной синергии, и единственным человеком, ответственным за это решение, был я», – признал Лаос.