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  • Испанский арбитр признал ошибку, лишившую «Барселону» чемпионства

Испанский арбитр признал ошибку, лишившую «Барселону» чемпионства

Сегодня, 17:29
2

Судья Матеу Лаос, завершивший карьеру в 2023 году, рассказал, как по ошибке лишил «Барселону» победы в Ла Лиге.

  • Лаос был главным арбитром матча между «Барсой» и «Атлетико» в заключительном туре чемпионата-2013/14.
  • Арбитры ошиблись, зафиксировав офсайд у забившего гол Лионеля Месси.
  • В итоге игра завершилась ничьей 1:1, вследствие чего чемпионом стал «Атлетико».

«Тогда я ошибся. Команды показали равную борьбу практически по всем показателям, и был один момент, в котором мы не увидели касание Хуанфрана.

С той точки, где я стоял, это было невозможно определить. Я был готов поспорить на все 20 пальцев рук и ног, что Сеск [Фабрегас] коснулся мяча.

Ответственность всегда лежала на помощнике судьи, но в этой игре речь шла о командной синергии, и единственным человеком, ответственным за это решение, был я», – признал Лаос.

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Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Атлетико Лаос Матеу
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Комментарии (2)
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АКС-74У
1742223137
10 лет прошло и только сейчас признал. Трус!!!
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рылы
1742230348
иванов и через 10 лет не признается, как вчера тащил хрюканов
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