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    Журналист, которому давал интервью Роналду, назвал тен Хага клоуном

    Журналист Пирс Морган заступился за Криштиану Роналду и оскорбил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

    Голландский специалист ранее сказал про португальца: «Когда он в оптимальной форме, он хорош. Но он был не в форме».

    «Трудно представить, почему Роналду чувствовал, что этот клоун не проявляет уважения к нему, не так ли?» – написал Морган.

    • Морган – журналист, который взял скандальное интервью у Роналду.
    • «МЮ» после этого интервью расторг контракт с 37-летним форвардом.

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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