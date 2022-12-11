Журналист, которому давал интервью Роналду, назвал тен Хага клоуном

Журналист Пирс Морган заступился за Криштиану Роналду и оскорбил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.
Голландский специалист ранее сказал про португальца: «Когда он в оптимальной форме, он хорош. Но он был не в форме».
«Трудно представить, почему Роналду чувствовал, что этот клоун не проявляет уважения к нему, не так ли?» – написал Морган.
- Морган – журналист, который взял скандальное интервью у Роналду.
- «МЮ» после этого интервью расторг контракт с 37-летним форвардом.
Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира
Источник: твиттер Пирса Моргана