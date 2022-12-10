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    Тен Хаг: «Роналду был не в форме, а я должен выбирать лучший состав в интересах команды»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему при нем Криштиану Роналду потерял стабильное место в стартовом составе.

    «В прошлом сезоне он забил 24 гола. Это то, что нужно команде. Когда Криштиану в оптимальной форме, он хорош. Конечно, Роналду мог бы помочь нам в достижении целей. Это очевидно, но он был не в форме.

    Я должен выбирать лучший состав в интересах команды. Это важные решения, которые могут коснуться любого», – сказал тен Хаг.

    • «МЮ» расторг контракт с 37-летним Роналду.
    • Пока у португальца есть предложения только из Саудовской Аравии.
    • На ЧМ-2022 он забил 1 гол в 4 матчах и потерял место в стартовом составе.

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    Источник: Daily Mail

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