Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Их игра войдет в историю». Смородская назвала главное открытие ЧМ-2022

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что удивлена выходу сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира.

    • В 1/4 финала марокканцы победили Португалию (1:0).
    • В полуфинале команда сыграет с Францией. Игра пройдет 14 декабря.

    «Выход сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира – сюрприз для меня. Их игра и выход в полуфинал – это невероятное достижение марокканского футбола, которое войдет в историю.

    Я считаю, что они заслуженно вышли в полуфинал. Особенно показала это игра с португальцами. Они не давали португальцам поднять голову. Очень хорошо работала защита, но при этом не было глухой обороны. Все время контратаковали. Молодцы! Сборная Марокко – открытие ЧМ-2022», – сказала Смородская.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Мбаппе и Хакими обменялись сообщениями перед очным полуфиналом ЧМ-2022. Оба играют за «ПСЖ»
    WhoScored составил символическую сборную 1/4 финала ЧМ-2022. В ней 4 марокканца 1
    Кто выиграет ЧМ-2022 16
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +99531

      sv1969 11 минут назад

      А что она сказала неожиданного?
      Простые штампы ...Хайпует тётя

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11