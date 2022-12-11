«Их игра войдет в историю». Смородская назвала главное открытие ЧМ-2022

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что удивлена выходу сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира.

В 1/4 финала марокканцы победили Португалию (1:0).

В полуфинале команда сыграет с Францией. Игра пройдет 14 декабря.

«Выход сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира – сюрприз для меня. Их игра и выход в полуфинал – это невероятное достижение марокканского футбола, которое войдет в историю.

Я считаю, что они заслуженно вышли в полуфинал. Особенно показала это игра с португальцами. Они не давали португальцам поднять голову. Очень хорошо работала защита, но при этом не было глухой обороны. Все время контратаковали. Молодцы! Сборная Марокко – открытие ЧМ-2022», – сказала Смородская.

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