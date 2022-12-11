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    ЦСКА прокомментировал возобновление карьеры Фернандеса в Бразилии

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о продолжении карьеры защитника Марио Фернандеса в Бразилии.

    • У Фернандеса есть контракт с ЦСКА до 2024 года.
    • Новый клуб Марио пока не сообщается.
    • Фернандес – четвертьфиналист ЧМ-2018 в составе сборной России.

    «Клуб не стал возражать продолжению карьеры Марио в Бразилии и учел его желание быть на Родине с женой и недавно родившемся сыном. Мы только поддерживаем его желание возобновить карьеру. На ближайший год наше с Марио решение такое. При этом мы, конечно, и хотели, и хотим дальше видеть Марио в нашей команде. Не будем пересказывать подробности наших разговоров, но есть уверенность, что это далеко не точка.

    Учитывая наши отношения с Марио, которые всегда отстраивались от исключительного уважения и преданности, мы не могли не дать благословения продолжить карьеру на этом этапе в Бразилии. Мы желаем Марио успешного возвращения в футбол в 2023 году. Одному богу известно, что будет дальше. У нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА», – сказал Брейдо.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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