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    Книга рекордов Гиннеса отказалась фиксировать достижение комментатора «Матч ТВ» Журавеля на ЧМ-2022

    Руководство Книги рекордов Гиннеса не будет фиксировать рекорд комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля, который планирует посетить все 64 встречи чемпионата мира-2022.

    «Книга рекордов Гиннесса прекратила все дела с Россией и Белоруссией на неопределенный срок. Таким образом, мы не можем принять этот рекорд», – объяснила Книга.

    • Как сообщалось, ранее в истории чемпионатов мира не было людей, которые посетили бы все матчи турнира.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6648

      Красногорск_Фан 16 секунд назад

      Ему надо не в книгу рекордов Гиннеса . ему надо на премию Дарвина подать заявку не соискательство.

      0
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      Рейтинг: +2442

      fakeid 19 минут назад

      а гиннесс - лгбт издание, туда только представители тарасофки могут попасть.

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      Рейтинг: +2442

      fakeid 23 минуты назад

      у нас импортозамещение есть. называется книга рекордов россии. гы-гы! (и это не шутка)

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      Рейтинг: +6648

      Красногорск_Фан > fakeid 2 минуты назад

      Есть такая. Диво называется. Действительно книга рекордов Гиннеса про америкосское издание , полное русофобии. И нах одна нужна уважающим себя россиянам не понятно. Достаточно сказать что про Гагарина там одна строка в большой статье про американского космонавта который полетел вторым

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