Книга рекордов Гиннеса отказалась фиксировать достижение комментатора «Матч ТВ» Журавеля на ЧМ-2022

Руководство Книги рекордов Гиннеса не будет фиксировать рекорд комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля, который планирует посетить все 64 встречи чемпионата мира-2022.

«Книга рекордов Гиннесса прекратила все дела с Россией и Белоруссией на неопределенный срок. Таким образом, мы не можем принять этот рекорд», – объяснили в оргкомитете Книги.

Как сообщалось, ранее в истории чемпионатов мира не было людей, которые посетили бы все матчи турнира.

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