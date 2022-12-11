Президент Макрон прилетит на полуфинал ЧМ-2022 против Марокко

Французский президент Эмманюэль Макрон на следующей неделе будет в Катаре. Он посетит матч 1/2 финала чемпионата мира-2022 Франция – Марокко.

Макрон еще до турнира обещал прилететь в Катар, если команда дойдет до полуфинала.

В 1/4 финала Франция победила Англию (2:1).

Голы в активе Орельена Чуамени и Оливье Жиру. В обоих случаях ассистировал Антуан Гризманн.

Французы встретятся с Марокко 14 декабря в 22:00 мск.

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