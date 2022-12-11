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    Президент Макрон прилетит на полуфинал ЧМ-2022 против Марокко

    Французский президент Эмманюэль Макрон на следующей неделе будет в Катаре. Он посетит матч 1/2 финала чемпионата мира-2022 Франция – Марокко.

    Макрон еще до турнира обещал прилететь в Катар, если команда дойдет до полуфинала.

    • В 1/4 финала Франция победила Англию (2:1).
    • Голы в активе Орельена Чуамени и Оливье Жиру. В обоих случаях ассистировал Антуан Гризманн.
    • Французы встретятся с Марокко 14 декабря в 22:00 мск.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      seateenten 13 минут назад

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      Рейтинг: +114

      Рыло свина 1 час назад

      Макарон убежит из Парижа на время полуфинала, а то марокканцы могут навалять в Париже.

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