Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Божович назвал клуб РПЛ, который «развален на кусочки»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович поговорил о ситуации в клубе.

    «Команда развалена на кусочки. Но с теми ресурсами, которые там есть, они не вылетят. Новый тренер должен помочь. Это один из лучших клубов в России, где я работал. У всех там лучшие условия для работы», — считает Божович.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Божович: «Если бы Черчесов не был россиянином, работал бы где-нибудь в Англии» 2
    Божович сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2022 3
    Божович оценил перспективы Карпина работать в Европе
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +872

      ScarlettOgusania 3 минуты назад

      Божовичу повезло, что он не тренировал фуфу) там вообще одни руины остались

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11