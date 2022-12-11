Божович назвал клуб РПЛ, который «развален на кусочки»

Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович поговорил о ситуации в клубе.
«Команда развалена на кусочки. Но с теми ресурсами, которые там есть, они не вылетят. Новый тренер должен помочь. Это один из лучших клубов в России, где я работал. У всех там лучшие условия для работы», — считает Божович.
- В ноябре «Локомотив» принял Михаил Галактионов.
- Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.
- Божович сейчас без работы.
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «РБ Спорт»