Божович назвал клуб РПЛ, который «развален на кусочки»

Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович поговорил о ситуации в клубе.

«Команда развалена на кусочки. Но с теми ресурсами, которые там есть, они не вылетят. Новый тренер должен помочь. Это один из лучших клубов в России, где я работал. У всех там лучшие условия для работы», — считает Божович.

В ноябре «Локомотив» принял Михаил Галактионов.

Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Божович сейчас без работы.

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