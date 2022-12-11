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    Заварзин назвал команду РПЛ, которой помог бы Дзюба

    Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин порекомендовал «Уралу» присмотреться к свободному агенту Артему Дзюбе.

    — Дзюбе еще надо получать зарплату. Нужно думать о завтрашнем дне. В «Урале» есть Григорий Иванов. Дзюба мог бы помочь екатеринбуржцам во второй части сезона.

    — Если Дзюба пойдет работать тренером, из него получится хороший специалист?

    — Сегодня прогнозы на этот счет нельзя давать. Я никогда не думал, что из Дмитрия Парфенова получится хороший, думающий тренер. В свое время он был шутником и балагуром в «Спартаке». Дзюба — достаточно амбициозный парень. У тренера должна быть харизма, а он достаточно жесткий человек. Значит, будет руководить командой в разумных пределах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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