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    Шакира поздравила сборную Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022

    Колумбийская певица Шакира отреагировала на попадание Марокко в четверку лучших команд на чемпионате мира-2022.

    • Марокканцы в 1/4 финала выбили Португалию, победив 1:0.
    • Впервые в истории африканская сборная вышла в полуфинал ЧМ.
    • Следующий соперник – действующий чемпион мира Франция.

    «Это время Африки!», – написала Шакира в соцсетях.

    Это строчка из ее песни Waka Waka, которая была гимном ЧМ-2010 в ЮАР.

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    Источник: твиттер Шакиры

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