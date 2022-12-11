Шакира поздравила сборную Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022

Колумбийская певица Шакира отреагировала на попадание Марокко в четверку лучших команд на чемпионате мира-2022.

Марокканцы в 1/4 финала выбили Португалию, победив 1:0.

Впервые в истории африканская сборная вышла в полуфинал ЧМ.

Следующий соперник – действующий чемпион мира Франция.

«Это время Африки!», – написала Шакира в соцсетях.

Это строчка из ее песни Waka Waka, которая была гимном ЧМ-2010 в ЮАР.

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