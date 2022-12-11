Президент Португалии обратился к сборной после вылета с ЧМ-2022

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза отреагировал на поражение национальной сборной от Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Сегодня был плохой день. Соперник воспользовался одним моментом из двух-трех, которые были. У нас же было пять-шесть шансов забить. Стоит признать, что побеждает тот, кто эффективнее.

Благодарю команду, которая дошла до четвертьфинала. Обнимаю Фернанду Сантуша, Криштиану Роналду, всех игроков.

Мы не забыли, что они дали за эти годы. Просто бывают дни, когда все идет не так, как надо.

Полуфинал ЧМ был в пределах нашей досягаемости. Но раньше то же самое случилось с Испанией, Германией и Бразилией», – сказал президент.

Португалия проиграла Марокко – 0:1.

Сантуш близок к увольнению с поста главного тренера сборной.

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