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    Сантуш близок к увольнению с поста главного тренера сборной Португалии

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, вероятно, покинет занимаемую должность.

    По информации Фабрицио Романо, об отставке 68-летнего специалиста могут объявить в ближайшие дни.

    Сегодня тренер прилетит в Лиссабон, где обсудит свое будущее с президентом португальской федерации футбола.

    • Португалия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).
    • Сантуш возглавляет сборную с 2014 года.
    • При нем команда выиграла Евро-2016 и Лигу наций.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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