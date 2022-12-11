Сантуш близок к увольнению с поста главного тренера сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, вероятно, покинет занимаемую должность.

По информации Фабрицио Романо, об отставке 68-летнего специалиста могут объявить в ближайшие дни.

Сегодня тренер прилетит в Лиссабон, где обсудит свое будущее с президентом португальской федерации футбола.

Португалия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).

Сантуш возглавляет сборную с 2014 года.

При нем команда выиграла Евро-2016 и Лигу наций.

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