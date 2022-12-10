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    Ранний вылет от Марокко – не главный провал Роналду. Главный – полное уничтожение статуса и величия

    Этот чемпионат мира – свежий период романтизма. Мы за много лет просмотра футбола уже привыкли ко всему, но такой поток неожиданностей и яркости просто по-хорошему заставляет волноваться. Шлеп – в плей-офф забралась Япония, а не Германия, которую считали фаворитом минимум группы. Бряк – с первого места в решающих матчах Марокко, а не Бельгия. Хлоп – среди участников раунда на вылет числится не Уругвай, а Южная Корея.

    Плей-офф тоже получается ярким. Четвертьфинал – напряженным до конца вдвойне. Главную неожиданность здесь уже сотворили марокканцы: да, со средним футболом, да, с минимальным счетом, но они прошли эту Португалию. Команду, которая по ходу турнира запустила процесс отторжения от Криштиану Роналду и так и не разобралась, что без него делать дальше.

    По правде говоря, все закономерно. Роналду в группе забил один мяч, а после перестал показывать лучший футбол. Его замена была запланированным и логичным ходом, который должен принести свежесть – и он принес, пусть и ненадолго. Но гораздо больше он принес какой-то странной околофутбольной желчи.

    Очень сложно быть тренером команды, в которой играет Роналду – Фернанду Сантуш это почувствовал на себе. Сделаешь одно движение не в пользу Криштиану, и тебя тут же атакует армия. С одной стороны, долбят сестры и мама Роналду. С другой – лупит Джорджина. С третьей – персональная армия фаната, которая сформировалась еще со времен его игры в «Ман Юнайтед» и с каждым годом увеличивалась со скоростью снежного кома. Где-то снизу пролез Пирс Морган, сделавший скандальное интервью с Роналду и ставший его вербальным секьюрити в любых вопросах и проблемах.

    А теперь представьте, что рядом с Сантушем, попавший под серьезное давление, есть еще 24 игрока, которые ровно под таким же давлением и которые понимают: им жизненно необходимо положительное взаимодействие с Роналду на поле, чтобы его фанаты не заклевали их за все грехи.

    Роналду построил прекрасную карьеру и превратил ее в идеальный маркетинговый проект. К 38 годам он стал миллиардером благодаря футболу и, судя по всему, получит еще один жирнющий контракт. Но, пройдя все возможные уровни, Роналду не освоил главный скилл – человеческий фактор.

    Перед, возможно, последним чемпионатом мира в карьере он дал скандальное интервью тому самому Пирсу Моргану, разругался с «Манчестер Юнайтед» и лишился клуба – дополнительная (и никому не нужная) волна токсичности над сборной Португалии.

    Сантуш один раз оставил его в запасе, второй – тут же хейт со всей стороны и инсайды об очередных психозах Роналду. Он молчит и не запрещает своему окружению критиковать тренера.

    Вылет Португалии от Марокко – Роналду один пошагал в подтрибунное помещение и, как пишут португальские медиа, сделал это раньше всех среди португальцев.

    Роналду взломал эту игру, прошел все уровни идеально и без читов, но под конец угробил свой статус. Гениальная бисиклета в ворота «Ювентуса», километровые прыжки вверх и удары головой, десятки трофеев и сотни рекордов скрылись под хорошо проявившимся образом брезгливой и вредной метазвезды, плюющей на тимбилдинг ради собственных результатов.

    В современном футболе величие принято пропускать через призму Лео Месси и Роналду. Сейчас состояние второго важно сравнить с образом ментального соперника. Месси тоже вредный и самовлюбленный, но все это скрывается за статусом примерного семьянина, коллективного лидера и командного игрока, который в 35 лет такой же скромный, застенчивый и целеустремленный.

    Роналду? Ну, вы и сами все понимаете после предыдущих абзацев. Он совершенно точно останется в игре (и, возможно, получит контракт на 250 млн евро в год!), но запомнится он больше не подвигами на поле. А вредностью на финальном этапе карьере, которая выжигала все, что было до этого.

    И это действительно печально.

    ЧМ всегда был неудачным турниром для Роналду: он пять раз мечтал о победе – и почти всегда Португалия проваливалась

    «МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

    Текст: Илья Егоров

    Фото: XinHua/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 21:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +27631

      JTherry 16 секунд назад

      а где вы видели гениев в футболе с прекрасным характером...? Роналду один из немногих конгениальных в этом ряду, только с миллиардами в карманах...) и плевал он на "статусы"...

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      Рейтинг: +243

      Стоп всем 4 минуты назад

      под конец угробил свой статус.========
      Илюша Егоров , да кто ты такой, чтобы делать такие заявления ? Кто ты по жизни ? Чего достиг ?
      А туда же ---осуждать и хаять всю 20 летнюю карьеру Криштиану.
      Как будто и не было победы на ЧЕ -16. Как будто на всех ЧМ португалы только из за Рона не проходили дальше....Да даже в здесь в 1/4 ...Рона выпустили только на 51 минуте спасать игру...А до этого без него почему не забивали, если он во всем виноват ?
      А статус у него всегда будет.Его не отнять двумя тремя матчами.

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      Рейтинг: +1144

      ARSteven89 5 минут назад

      Для такого МЕГАспортсмена как Криштиану - это трагедия 80lvl. Я бы это сравнил с дисквалификацией Усэйна Болта перед финалом в беге на 100м на ЧМ по лёгкой атлетике в 2011м, ровно перед ОИ-2012 в Лондоне.

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      Рейтинг: +1243

      САНЁК17 11 минут назад

      И чё?оставили в запасе, тренер не подстроил игру для Роналду а в пользу игроков,а игроки устали не устоялись до конца игры который дал тренер,не ошибусь если тренер искренно переживают за оставленный в запасе главного игрока в команде.

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      Рейтинг: +7619

      mihail200606 13 минут назад

      Его статус и рекорды то никто не заберет у него..а карьера заканчивается..и принять её окончание бывает сложно

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      Рейтинг: +24858

      bset 15 минут назад

      Ранний вылет? А не ранний какой? В финале?

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      Рейтинг: +3201

      Ziklop 17 минут назад

      он хорошо заработал и продолжит зарабатывать, а в сборной у него всегда были конфликты. слишком тянет одеяло на себя, а это командная игра.

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      Рейтинг: +1243

      САНЁК17 > Ziklop 7 минут назад

      Тянул одеяло на себя, значит он знал что так будет если так не делать,вот этого,если Португалия выиграла бы,твои мысли можно было считать правильно, сейчас без смысла.

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      Рейтинг: +1243

      САНЁК17 > Ziklop 4 минуты назад

      А сейчас смотрим игру двух команд подстилки пиндосов

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