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  • Ранний вылет от Марокко – не главный провал Роналду. Главный – полное уничтожение статуса и величия

Ранний вылет от Марокко – не главный провал Роналду. Главный – полное уничтожение статуса и величия

10 декабря 2022, 22:40
28

Этот чемпионат мира – свежий период романтизма. Мы за много лет просмотра футбола уже привыкли ко всему, но такой поток неожиданностей и яркости просто по-хорошему заставляет волноваться. Шлеп – в плей-офф забралась Япония, а не Германия, которую считали фаворитом минимум группы. Бряк – с первого места в решающих матчах Марокко, а не Бельгия. Хлоп – среди участников раунда на вылет числится не Уругвай, а Южная Корея.

Плей-офф тоже получается ярким. Четвертьфинал – напряженным до конца вдвойне. Главную неожиданность здесь уже сотворили марокканцы: да, со средним футболом, да, с минимальным счетом, но они прошли эту Португалию. Команду, которая по ходу турнира запустила процесс отторжения от Криштиану Роналду и так и не разобралась, что без него делать дальше.

По правде говоря, все закономерно. Роналду в группе забил один мяч, а после перестал показывать лучший футбол. Его замена была запланированным и логичным ходом, который должен принести свежесть – и он принес, пусть и ненадолго. Но гораздо больше он принес какой-то странной околофутбольной желчи.

Очень сложно быть тренером команды, в которой играет Роналду – Фернанду Сантуш это почувствовал на себе. Сделаешь одно движение не в пользу Криштиану, и тебя тут же атакует армия. С одной стороны, долбят сестры и мама Роналду. С другой – лупит Джорджина. С третьей – персональная армия фаната, которая сформировалась еще со времен его игры в «Ман Юнайтед» и с каждым годом увеличивалась со скоростью снежного кома. Где-то снизу пролез Пирс Морган, сделавший скандальное интервью с Роналду и ставший его вербальным секьюрити в любых вопросах и проблемах.

А теперь представьте, что рядом с Сантушем, попавший под серьезное давление, есть еще 24 игрока, которые ровно под таким же давлением и которые понимают: им жизненно необходимо положительное взаимодействие с Роналду на поле, чтобы его фанаты не заклевали их за все грехи.

Роналду построил прекрасную карьеру и превратил ее в идеальный маркетинговый проект. К 38 годам он стал миллиардером благодаря футболу и, судя по всему, получит еще один жирнющий контракт. Но, пройдя все возможные уровни, Роналду не освоил главный скилл – человеческий фактор.

Перед, возможно, последним чемпионатом мира в карьере он дал скандальное интервью тому самому Пирсу Моргану, разругался с «Манчестер Юнайтед» и лишился клуба – дополнительная (и никому не нужная) волна токсичности над сборной Португалии.

Сантуш один раз оставил его в запасе, второй – тут же хейт со всей стороны и инсайды об очередных психозах Роналду. Он молчит и не запрещает своему окружению критиковать тренера.

Вылет Португалии от Марокко – Роналду один пошагал в подтрибунное помещение и, как пишут португальские медиа, сделал это раньше всех среди португальцев.

Роналду взломал эту игру, прошел все уровни идеально и без читов, но под конец угробил свой статус. Гениальная бисиклета в ворота «Ювентуса», километровые прыжки вверх и удары головой, десятки трофеев и сотни рекордов скрылись под хорошо проявившимся образом брезгливой и вредной метазвезды, плюющей на тимбилдинг ради собственных результатов.

В современном футболе величие принято пропускать через призму Лео Месси и Роналду. Сейчас состояние второго важно сравнить с образом ментального соперника. Месси тоже вредный и самовлюбленный, но все это скрывается за статусом примерного семьянина, коллективного лидера и командного игрока, который в 35 лет такой же скромный, застенчивый и целеустремленный.

Роналду? Ну, вы и сами все понимаете после предыдущих абзацев. Он совершенно точно останется в игре (и, возможно, получит контракт на 250 млн евро в год!), но запомнится он больше не подвигами на поле. А вредностью на финальном этапе карьере, которая выжигала все, что было до этого.

И это действительно печально.

ЧМ всегда был неудачным турниром для Роналду: он пять раз мечтал о победе – и почти всегда Португалия проваливалась

«МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

Текст: Илья Егоров

Фото: XinHua/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Португалия Марокко Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (28)
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Ziklop
1670697575
он хорошо заработал и продолжит зарабатывать, а в сборной у него всегда были конфликты. слишком тянет одеяло на себя, а это командная игра.
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JTherry
1670698645
а где вы видели гениев в футболе с прекрасным характером...? Роналду один из немногих конгениальных в этом ряду, только с миллиардами в карманах...) и плевал он на "статусы"..!
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Красногорск_Фан
1670700826
Может быть прошел бы и дальше. Эта игра с Марокко тренерский провал. Глядя как бодренько играют Англофрансы думаешь что для статистики проход Марокко хорошо, а для футбола как зрелища не очень.
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Красногвардейчик
1670702235
Ему нужно было раньше завершать карьеру, теперь одни пинки будет получать
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raritet
1670702268
Понятное дело , что звезда на закате. И тут дело не в нем. Он лишь часть команды..Если уж начал тренер перестраивать игру команды по ходу чемпионата , то нужно было и дальше гнуть эту линию, несмотря на дааление всех этих баб футболистов. И в конце концов , Португалия сейчас не в том соку чтобы претендовать на боьшее.
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Evklid
1670702942
Величия у него никтотне отнимет, статья чушь
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Вомбат
1670703038
Уходить звезде надо вовремя. Пока голоса обожателей громче, чем голоса ненавистников. А не тогда, когда обожатели молчат потому что сказать нечего, зато хейтеры имеют повод резвиться. Роналду этого не понимает. А вот умница Зидан понимал. Зидан как тренер выиграл 3 лиги чемпионов. Из Роналду даже среднего тренера не получится.
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GoLenaStop
1670707372
Пришла новая реальность в мир и спорт. нет больше искусственно созданных фаворитов А, есть динамичная и суровая правда - побеждает тот , с кем вера и честь.
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paracetamol
1670707621
Чегой-то все стрелки на Рональду переводить, если остальные 10 - лохи?
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Александр52
1670748617
В футболе есть закон, не важно как ты играл, главное результат. А это призы и деньги. А всё остальное бредни журналистов. Статистику никто не отменит, и именно она защитит честь и славу Рональду. У всех есть нервы и слава богу что мы все разные. А чтобы тронуть кумира, таких прав у журналистов нет, а их бестыжесть поражает, особенно на этом ЧМ 2022.
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