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    ЧМ всегда был неудачным турниром для Роналду: он пять раз мечтал о победе – и почти всегда Португалия проваливалась

    Новый день на чемпионате мира – новая сенсация. Марокко и Португалия открывали расписание этого игрового дня и сотворили неожиданность – марокканцы обыграли соперников 1:0, прошли дальше и стали первой африканской сборной в полуфинале чемпионата мира.

    Такой вылет – глобальная трагедия для всей Португалии. И огромная персональная – для Криштиану Роналду. Перед турниром он говорил, что едет только за победой, потому что это поможет выиграть ему все в футболе. И он снова не выиграл.

    Правда в том, что у Роналду никогда не получалось с Португалией на чемпионатах мира:

    • ЧМ-2006 – четвертое место. Сыграл в каждом матче и даже забил один мяч (иранцам). Запомнился тем, что наябедничал на Руни, потому что тот пнул в пах португальцу. В матче за третье место вместе с Португалией проиграл Германии 1:3.

    • ЧМ-2010 – 1/8 финала. Забил гол и отдал ассист. Португалия вылетела в первом же матче плей-офф – от Испании. Роналду тогда сказал: «Я вижу потенциал у этой команды. В 2014 году мы будем сильнее – обещаю, что настроимся на победу в турнире».

    • ЧМ-2014 – групповой этап. Португалия не вышла из группы с Германией, США и Ганой. Роналду оформил 1+1 по «гол+пас». Тогда он оправдывался: «Это позор. Я не знаю, что произошло с командой – португальскому футболу нужны перемены, чтобы показать себя с лучшей стороны на следующем чемпионате мира».

    • ЧМ-2018 – 1/8 финала. Здесь статистика лучше – 4 мяча, но снова вылет в первом матче плей-офф. Тут было поражение от Уругвая. После матча Роналду не стал общаться с журналистами.

    • ЧМ-2022 – вылет в четвертьфинале. Роналду в плей-офф потерял место в стартовом составе. В матче с Марокко вышел на замену во втором тайме, но не помог команде.

    Эмоции:

    Фото: www.imago-images.de, dpa/Global Look Press, скриншоты с трансляции на сайте «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 21:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +841

      Rodina47 16 минут назад

      Очень жаль. Эпоха Роналду закончена.

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      Рейтинг: +2752

      nemolod 36 минут назад

      Просто он плохой талисман для сборной-так иногда бывает вроде футболист классный,звездный,но для команды приносящий неудачу! (И во многом оттого,что его гордыня обуяла,а в спорте это действует провально выходя на соревнование надо забывать про все свои прошлые достижения)

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      Рейтинг: +243

      Стоп всем > nemolod 35 минут назад

      плохой талисман========
      Дятел...Ты историю португальской сборной видел ? Как и за счет кого они например стали чемпионами Европы...Криш там кем был ?

      1
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      Рейтинг: +2752

      nemolod > Стоп всем 28 минут назад

      Во первых не надо хамить,а во-вторых Евро и мундиаль совсем разные по уровню турниры! Да и в сегодняшней игре было видно,что далек от той формы,которая должна быть!

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      Рейтинг: +243

      Стоп всем > nemolod 19 минут назад

      в сегодняшней игре ====Ты бухтел "для команды приносящий неудачу!". То есть по всей истории сборной....Он сыграл там за 100+ матчей...А ты про пару последних матчей вякаешь
      Да ты просто пи@добол и пустой человечишко.

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      Рейтинг: +243

      Стоп всем 50 минут назад

      Бывает...Зато чемпионат Европы, Лига Наций со своей сборной...Лига Чемпионов не один раз. Ну и пять Золотых мячей.....Куча рекордов. Все это не куплено и не потому что родственник влиятельного человека...Своим трудом.Своим потом и кровью..

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