ЧМ всегда был неудачным турниром для Роналду: он пять раз мечтал о победе – и почти всегда Португалия проваливалась

Новый день на чемпионате мира – новая сенсация. Марокко и Португалия открывали расписание этого игрового дня и сотворили неожиданность – марокканцы обыграли соперников 1:0, прошли дальше и стали первой африканской сборной в полуфинале чемпионата мира.

Такой вылет – глобальная трагедия для всей Португалии. И огромная персональная – для Криштиану Роналду. Перед турниром он говорил, что едет только за победой, потому что это поможет выиграть ему все в футболе. И он снова не выиграл.

Правда в том, что у Роналду никогда не получалось с Португалией на чемпионатах мира:

• ЧМ-2006 – четвертое место. Сыграл в каждом матче и даже забил один мяч (иранцам). Запомнился тем, что наябедничал на Руни, потому что тот пнул в пах португальцу. В матче за третье место вместе с Португалией проиграл Германии 1:3.

• ЧМ-2010 – 1/8 финала. Забил гол и отдал ассист. Португалия вылетела в первом же матче плей-офф – от Испании. Роналду тогда сказал: «Я вижу потенциал у этой команды. В 2014 году мы будем сильнее – обещаю, что настроимся на победу в турнире».

• ЧМ-2014 – групповой этап. Португалия не вышла из группы с Германией, США и Ганой. Роналду оформил 1+1 по «гол+пас». Тогда он оправдывался: «Это позор. Я не знаю, что произошло с командой – португальскому футболу нужны перемены, чтобы показать себя с лучшей стороны на следующем чемпионате мира».

• ЧМ-2018 – 1/8 финала. Здесь статистика лучше – 4 мяча, но снова вылет в первом матче плей-офф. Тут было поражение от Уругвая. После матча Роналду не стал общаться с журналистами.

• ЧМ-2022 – вылет в четвертьфинале. Роналду в плей-офф потерял место в стартовом составе. В матче с Марокко вышел на замену во втором тайме, но не помог команде.

Эмоции:

Фото: www.imago-images.de, dpa/Global Look Press, скриншоты с трансляции на сайте «Матч ТВ»