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  • ЧМ всегда был неудачным турниром для Роналду: он пять раз мечтал о победе – и почти всегда Португалия проваливалась

ЧМ всегда был неудачным турниром для Роналду: он пять раз мечтал о победе – и почти всегда Португалия проваливалась

10 декабря 2022, 21:06
4

Новый день на чемпионате мира – новая сенсация. Марокко и Португалия открывали расписание этого игрового дня и сотворили неожиданность – марокканцы обыграли соперников 1:0, прошли дальше и стали первой африканской сборной в полуфинале чемпионата мира.

Такой вылет – глобальная трагедия для всей Португалии. И огромная персональная – для Криштиану Роналду. Перед турниром он говорил, что едет только за победой, потому что это поможет выиграть ему все в футболе. И он снова не выиграл.

Правда в том, что у Роналду никогда не получалось с Португалией на чемпионатах мира:

• ЧМ-2006 – четвертое место. Сыграл в каждом матче и даже забил один мяч (иранцам). Запомнился тем, что наябедничал на Руни, потому что тот пнул в пах португальцу. В матче за третье место вместе с Португалией проиграл Германии 1:3.

• ЧМ-2010 – 1/8 финала. Забил гол и отдал ассист. Португалия вылетела в первом же матче плей-офф – от Испании. Роналду тогда сказал: «Я вижу потенциал у этой команды. В 2014 году мы будем сильнее – обещаю, что настроимся на победу в турнире».

• ЧМ-2014 – групповой этап. Португалия не вышла из группы с Германией, США и Ганой. Роналду оформил 1+1 по «гол+пас». Тогда он оправдывался: «Это позор. Я не знаю, что произошло с командой – португальскому футболу нужны перемены, чтобы показать себя с лучшей стороны на следующем чемпионате мира».

• ЧМ-2018 – 1/8 финала. Здесь статистика лучше – 4 мяча, но снова вылет в первом матче плей-офф. Тут было поражение от Уругвая. После матча Роналду не стал общаться с журналистами.

• ЧМ-2022 – вылет в четвертьфинале. Роналду в плей-офф потерял место в стартовом составе. В матче с Марокко вышел на замену во втором тайме, но не помог команде.

Эмоции:

Фото: www.imago-images.de, dpa/Global Look Press, скриншоты с трансляции на сайте «Матч ТВ»

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Чемпионат мира Португалия Марокко Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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nemolod
1670696391
Просто он плохой талисман для сборной-так иногда бывает вроде футболист классный,звездный,но для команды приносящий неудачу! (И во многом оттого,что его гордыня обуяла,а в спорте это действует провально выходя на соревнование надо забывать про все свои прошлые достижения)
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Sergey9999
1670697592
Очень жаль. Эпоха Роналду закончена.
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OlegMilleniumDaveBoiko198
1670927826
Очень жаль Криштиану! Вряд ли можно судить человека за выплеск эмоций на таком мероприятии как ЧМ. Тем более такого как Роналду! Достиг многого сам, упорным трудом. Хороший пример для многих. Жаль, что время безжалостно к нам! Легенда!!!!
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