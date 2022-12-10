Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду достиг отметки в 196 матчей за команду. Это мировой рекорд.
Столько же на уровне сборных провел кувейтец Бадер Аль-Мутава.
- Рекордным для Роналду стал матч ЧМ-2022 против Марокко.
- Игрок начал его на скамейке запасных.
- Роналду играет за Португалию с 2003 года.
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Источник: «Бомбардир»