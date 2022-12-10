Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду достиг отметки в 196 матчей за команду. Это мировой рекорд.

Столько же на уровне сборных провел кувейтец Бадер Аль-Мутава.

Рекордным для Роналду стал матч ЧМ-2022 против Марокко.

Игрок начал его на скамейке запасных.

Роналду играет за Португалию с 2003 года.

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Криштиану Роналду: новости об игроке на ЧМ-2022

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