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    Роналду повторил мировой рекорд по количеству матчей на уровне сборных

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду достиг отметки в 196 матчей за команду. Это мировой рекорд.

    Столько же на уровне сборных провел кувейтец Бадер Аль-Мутава.

    • Рекордным для Роналду стал матч ЧМ-2022 против Марокко.
    • Игрок начал его на скамейке запасных.
    • Роналду играет за Португалию с 2003 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3109

      m40 7 минут назад

      Теперь ещё Месси вылететь в полуфинале и прощай эпоха...Хотя я же за финал Аргентина-Марокко)

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