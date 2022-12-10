Федотов: «Паредеса ошибочно не удалили за удар мячом в скамейку Нидерландов»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что сборная Аргентины должна была заканчивать матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти) в меньшинстве.

«Леандро Паредеса нужно было удалять за то, что он выбил мяч на скамейку запасных сборной Нидерландов. Вообще, изначально за подкат он должен был показать желтую карточку, а потом вторую – за удар по скамейке. Хотя в этом эпизоде он мог и прямую красную показать, ведь это умышленный удар предметом по зоне запасных игроков. Вообще, в этом матче всем было позволено немного больше, чем другим. Я увидел не большой судейский перекос в пользу Аргентины.

Многие скажут, что судья поплыл, но это не так. Его панибратство, улыбчивость и скрытый страх, что он он не удерживает игру в русле, все это было прекрасно видно. После удара по скамейке запасных почти дошло до драки. Матеу Лаос упустил контроль над игрой. Если бы он сразу показал желтую карточку за жесткий подкат на голландце, то вопросов бы не было. А он сделал какую-то большую паузу, плюс футболист был с предупреждением уже, потом последовал удар мячом по скамейке и началась, по меркам чемпионата мира, драка.

Жесты, которые показали футболисты Аргентины в сторону сборной Нидерландов, потасовка после серии пенальти – голландцам он почему-то за это показал желтые и красную карточки, но их оппонентам ничего не сделал, это непонятно. Еще я заметил, что Лаос сваливался на испанский язык и голландцы его не понимали, в то время как аргентинцы хорошо знают испанский, так делать нельзя. Это было видно, когда в начале игры они определяли, кто будет начинать игру, и капитан сборной Нидерландов не понимал, что говорит Лаос», – сказал Федотов.

Паредес реализовал пенальти в послематчевой серии.

Аргентинец играл за «Зенит».

В 1/2 финала Аргентина сыграет с Хорватией.

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