Британский журналист Пирс Морган раскритиковал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси за его поведение в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов.

Он обратил внимание, что Криштиану Роналду за подобные действия получил бы на порядок больше осуждения со стороны медиа.

«Итак, вчера Месси оскорбил судью, тренера и одного из соперников.

Мне кажется, сделай такое Роналду – СМИ уделили бы этому гораздо больше внимания», – написал Морган в соцсетях.

Месси забил пенальти в ворота Нидерландов и отдал ассист, также он реализовал 11-метровый в послематчевой серии.

Ранее Морган сказал, что аргентинец заслуживал удаления в четвертьфинале ЧМ-2022.

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