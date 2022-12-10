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    «Оскорбил судью, тренера и одного из соперников». Морган – о поведении Месси в четвертьфинале ЧМ-2022

    Британский журналист Пирс Морган раскритиковал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси за его поведение в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов.

    Он обратил внимание, что Криштиану Роналду за подобные действия получил бы на порядок больше осуждения со стороны медиа.

    «Итак, вчера Месси оскорбил судью, тренера и одного из соперников.

    Мне кажется, сделай такое Роналду – СМИ уделили бы этому гораздо больше внимания», – написал Морган в соцсетях.

    • Месси забил пенальти в ворота Нидерландов и отдал ассист, также он реализовал 11-метровый в послематчевой серии.
    • Ранее Морган сказал, что аргентинец заслуживал удаления в четвертьфинале ЧМ-2022.

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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