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  • Морган: «Месси должен был получить красную карточку в матче с Нидерландами»

Морган: «Месси должен был получить красную карточку в матче с Нидерландами»

10 декабря 2022, 12:58
3

Британский журналист Пирс Морган считает, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси заслужил удаление в четвертьфинальной игре ЧМ-2022 против Нидерландов.

«Месси не должно было быть на поле. Он должен был получить вторую желтую, а затем и красную карточку», – написал Морган в соцсетях.

  • Футболист «ПСЖ» завершил матч с предупреждением.
  • При этом судья не показал ему желтую карточку за умышленную игру рукой, хотя в аналогичной ситуации наказал Кристиана Ромеро.
  • Месси забил пенальти в ворота Нидерландов и отдал ассист, также он реализовал 11-метровый в послематчевой серии.

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Источник: твиттер Пирса Моргана
Чемпионат мира Аргентина Нидерланды Месси Лионель
Комментарии (3)
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Томик
1670668154
Идите нахер, англосаксонские специалисты! На хер! Кто точно должен был быть удален, так это засранец голландский, который имея желтую прибежал и сбил Месси, уже отдавшего передачу, в центральном круге. Англичанам вообще бы помолчать, хоть когда-нибудь. В каждой, ****, бочке затычки.
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Lipatoff
1670671163
Посмотрим, как сегодня Мьапе и компания будет наматывать англичанок))) за своей сборной бы следили
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Вомбат
1670679135
Какая чушь! Такой зубр как Месси не получил бы вторую ЖК, если бы ему показали первую. Не припомню подобных глупостей с его стороны.
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