Идите нахер, англосаксонские специалисты! На хер! Кто точно должен был быть удален, так это засранец голландский, который имея желтую прибежал и сбил Месси, уже отдавшего передачу, в центральном круге. Англичанам вообще бы помолчать, хоть когда-нибудь. В каждой, ****, бочке затычки.
Британский журналист Пирс Морган считает, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси заслужил удаление в четвертьфинальной игре ЧМ-2022 против Нидерландов.
«Месси не должно было быть на поле. Он должен был получить вторую желтую, а затем и красную карточку», – написал Морган в соцсетях.
- Футболист «ПСЖ» завершил матч с предупреждением.
- При этом судья не показал ему желтую карточку за умышленную игру рукой, хотя в аналогичной ситуации наказал Кристиана Ромеро.
- Месси забил пенальти в ворота Нидерландов и отдал ассист, также он реализовал 11-метровый в послематчевой серии.
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