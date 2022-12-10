Британский журналист Пирс Морган считает, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси заслужил удаление в четвертьфинальной игре ЧМ-2022 против Нидерландов.

«Месси не должно было быть на поле. Он должен был получить вторую желтую, а затем и красную карточку», – написал Морган в соцсетях.

Футболист «ПСЖ» завершил матч с предупреждением.

При этом судья не показал ему желтую карточку за умышленную игру рукой, хотя в аналогичной ситуации наказал Кристиана Ромеро.

Месси забил пенальти в ворота Нидерландов и отдал ассист, также он реализовал 11-метровый в послематчевой серии.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира