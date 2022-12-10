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    Морган: «Месси должен был получить красную карточку в матче с Нидерландами»

    Британский журналист Пирс Морган считает, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси заслужил удаление в четвертьфинальной игре ЧМ-2022 против Нидерландов.

    «Месси не должно было быть на поле. Он должен был получить вторую желтую, а затем и красную карточку», – написал Морган в соцсетях.

    • Футболист «ПСЖ» завершил матч с предупреждением.
    • При этом судья не показал ему желтую карточку за умышленную игру рукой, хотя в аналогичной ситуации наказал Кристиана Ромеро.
    • Месси забил пенальти в ворота Нидерландов и отдал ассист, также он реализовал 11-метровый в послематчевой серии.

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7817

      Томик 45 минут назад

      Идите нахер, англосаксонские специалисты! На хер! Кто точно должен был быть удален, так это засранец голландский, который имея желтую прибежал и сбил Месси, уже отдавшего передачу, в центральном круге. Англичанам вообще бы помолчать, хоть когда-нибудь. В каждой, ****, бочке затычки.

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      Рейтинг: +12381

      Алексей З 47 минут назад

      С этим испанским судьёй на поле могло остаться по 6 человек.
      Нарцисса допустили к судейству.
      Пирс , вы о французах думайте , а не о Месси.

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