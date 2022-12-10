«Ван Гаалу надо заткнуться». Мартинес – после победы Аргентины над Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес припомнил выражение главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гаала.

«Он говорил: «У нас преимущество. Если дойдет до серии пенальти – мы выиграем». Думаю, ван Гаалу надо заткнуться», – сказал Мартинес,

Аргентина победила Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022.

Аргентинцы выиграли в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время.

Мартинес отразил 11-метровые Вирджила ван Дейка и Стивена Бергейса.

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