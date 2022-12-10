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    «Ван Гаалу надо заткнуться». Мартинес – после победы Аргентины над Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022

    Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес припомнил выражение главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гаала.

    «Он говорил: «У нас преимущество. Если дойдет до серии пенальти – мы выиграем». Думаю, ван Гаалу надо заткнуться», – сказал Мартинес,

    • Аргентина победила Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022.
    • Аргентинцы выиграли в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время.
    • Мартинес отразил 11-метровые Вирджила ван Дейка и Стивена Бергейса.

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    Источник: Bleacher Report

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      Slavan52 4 минуты назад

      У хорватов вы не выиграете по пенальти

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