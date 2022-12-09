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    Кафанов назвал главное вратарское открытие ЧМ-2022

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал вратаря, который стал для него главным открытием на ЧМ-2022.

    – Вы отметили, что сейчас очень тяжело выбрать лучшего вратаря ЧМ. Но кто лично ваш фаворит?

    – Почти на каждом чемпионате мира и Европы появляются команды-открытия и игроки-открытия. На сегодняшний день такой командой является Марокко и их вратарь Яссин Буну. Я бы хотел, чтобы они прошли как можно дальше.

    В то же время пока не сказали своего последнего слова голкиперы Бразилии, Аргентины, Франции и Англии. Чем ближе к финалу, тем больше будет иметь значение, как сыграют именно вратари этих команд.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 декабря.

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    Источник: Metaratings

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