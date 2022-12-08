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    «Два года вся команда жила в стрессе». Семенов – об «Ахмате» при Талалаеве

    Капитан «Ахмата» Андрей Семенов ответил на вопросы про бывшего главного тренера грозненской команды Андрея Талалаева.

    – Какие у вас отношения с Талалаевым?

    – Никаких.

    – Вы не попрощались с ним, когда он уходил?

    – Нет.

    – Говорят, у вас с ним был конфликт?

    – Уже все. Не хочу об этом тренере ничего говорить.

    Два года вся команда жила в стрессе, какие-то подводные течения постоянно. Тяжелый период. На этом все.

    • Талалаева уволили из «Ахмата» 11 сентября.
    • Через месяц он возглавил «Торпедо».
    • С командой из Чечни сейчас работает Сергей Ташуев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.12.2022 23:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1416

      elessar arnor 51 минуту назад

      и команда норм играла

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      Рейтинг: +17285

      Garrincha58 57 минут назад

      запугал бедных бабайка

      0
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