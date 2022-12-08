«Два года вся команда жила в стрессе». Семенов – об «Ахмате» при Талалаеве

Капитан «Ахмата» Андрей Семенов ответил на вопросы про бывшего главного тренера грозненской команды Андрея Талалаева.
– Какие у вас отношения с Талалаевым?
– Никаких.
– Вы не попрощались с ним, когда он уходил?
– Нет.
– Говорят, у вас с ним был конфликт?
– Уже все. Не хочу об этом тренере ничего говорить.
Два года вся команда жила в стрессе, какие-то подводные течения постоянно. Тяжелый период. На этом все.
- Талалаева уволили из «Ахмата» 11 сентября.
- Через месяц он возглавил «Торпедо».
- С командой из Чечни сейчас работает Сергей Ташуев.
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Источник: «РБ Спорт»