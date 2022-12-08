«Два года вся команда жила в стрессе». Семенов – об «Ахмате» при Талалаеве

Капитан «Ахмата» Андрей Семенов ответил на вопросы про бывшего главного тренера грозненской команды Андрея Талалаева.

– Какие у вас отношения с Талалаевым?

– Никаких.

– Вы не попрощались с ним, когда он уходил?

– Нет.

– Говорят, у вас с ним был конфликт?

– Уже все. Не хочу об этом тренере ничего говорить.

Два года вся команда жила в стрессе, какие-то подводные течения постоянно. Тяжелый период. На этом все.

Талалаева уволили из «Ахмата» 11 сентября.

Через месяц он возглавил «Торпедо».

С командой из Чечни сейчас работает Сергей Ташуев.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию