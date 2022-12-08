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    Ловрен, Рамуш и Мбаппе – в символической сборной 1/8 финала ЧМ-2022 от WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

    В нее включены футболисты сборных Хорватии, Португалии, Испании, Нидерландов, Англии, Бразилии и Франции.

    Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия);

    Защитники: Диогу Далот (Португалия), Родри (Испания), Деян Ловрен (Хорватия), Рафаэль Геррейру (Португалия);

    Полузащитники: Дензел Дюмфрис (Нидерланды), Джуд Беллингем (Англия), Лукас Пакета (Бразилия);

    Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Гонсалу Рамуш (Португалия), Ришарлисон (Бразилия).

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    Источник: WhoScored

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