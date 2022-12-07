Нигматуллин: «Пенальти – это отдельный вид искусства»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин проанализировал пенальти как футбольную процедуру.

«Давайте так: что такое пенальти? Твоя задача увидеть удар, среагировать и уже совершить техническое действие: отбить или поймать. Увидел, среагировал, отбил – три действия. Но именно при исполнении пенальти механика другая. Сначала нужно попытаться обмануть соперника: делать определeнные обманные движения. Вратарю марокканцев удалось своими обманными движениями сбить соперника.

Следующее – угадать угол: выбрать его, сначала обмануть и, соответственно, прыгнуть в этот угол. Уже два действия. А потом всe как обычно: ты уже находишься в этом углу – увидел, среагировал и отбил. Или же увидел, как мяч полетел в другой угол. То есть это не как в обычной игре. Дополнительно появляются два действия, от которых напрямую зависит успешность выполнения следующих трeх.

Очень мало угадать угол. Даже на этом чемпионате мира вратари угадывали, но им это не помогало. Футболисты очень хорошо били – попадали в самый угол, а вратари угадывали, но прыгали поздно или наоборот – рано. Свои нюансы присутствуют. Ну и от мастерства вратаря зависит – насколько он может подстроиться.

Как итог: пенальти – не совсем обычный футбольный момент. Это отдельный вид искусства. У кого-то он получается хорошо, у кого-то хуже. Зачастую даже очень классный вратарь в обычной игре испытывает проблемы с пенальти. Тот же Давид Де Хеа: творит чудеса в игре, но с пенальти у него полная беда. Он ставил антирекорды по неотбитым пенальти. Бывает и наоборот. Например, в сборной Нидерландов основной вратарь один, а на пенальти выпускается другой – специалист именно по этой части игры», – сказал Нигматуллин.

Вратарь завершил карьеру в 2009 году.

Больше всего матчей в карьере Нигматуллин провел за «Локомотив» (1998-2001 и 2003-2004 годы).

Игрок провел 24 матча и пропустил 18 голов за сборную России.

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