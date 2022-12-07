Спортивный психолог: «Роналду неадекватен в последние годы. Сантуш его опустил»

Известный спортивный психолог Вадим Гущин высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

— В матче с Швейцарией Роналду не выпустили в стартовом составе, и его лицо переливалось всеми цветами радуги.

— Он абсолютно неадекватен в последние годы. Поза Бога и античного героя, которую он принимает, — в ней все. Роналду воспринимает себя кем угодно. И вот впервые мужественный тренер Португалии его, грубо говоря, опустил.

Раньше Криш парил в облаках, мог считать всех козлами, а теперь его приземлили. Роналду не может сказать, что его не любят и не уважают в родной стране. Иначе его туда, боюсь, не пустят. Еще и человек, который играл на его месте, забил три гола — это все усугубило.

Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.

Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.

Португалия сыграет с Марокко 10 декабря.

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