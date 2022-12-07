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    Спортивный психолог: «Роналду неадекватен в последние годы. Сантуш его опустил»

    Известный спортивный психолог Вадим Гущин высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

    — В матче с Швейцарией Роналду не выпустили в стартовом составе, и его лицо переливалось всеми цветами радуги.

    — Он абсолютно неадекватен в последние годы. Поза Бога и античного героя, которую он принимает, — в ней все. Роналду воспринимает себя кем угодно. И вот впервые мужественный тренер Португалии его, грубо говоря, опустил.

    Раньше Криш парил в облаках, мог считать всех козлами, а теперь его приземлили. Роналду не может сказать, что его не любят и не уважают в родной стране. Иначе его туда, боюсь, не пустят. Еще и человек, который играл на его месте, забил три гола — это все усугубило.

    • Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
    • Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.
    • Португалия сыграет с Марокко 10 декабря.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7884

      FanatSerj 1 час назад

      " грубо говоря, опустил." - а вы точно психолог? а то жаргон из каких то других мест ))

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      Рейтинг: +7601

      mihail200606 1 час назад

      Это да...все правильно

      1
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      Рейтинг: +3910

      raritet 2 часа назад

      Эпоха закончилась. Время признать- пришли новые игроки. Ничто не вечно. Но у Роналду не было времени читать Эклессиаста : время забивать голы и время наблюдать как это делают другие...

      2
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      Рейтинг: +277

      эд100 > raritet 1 час назад

      кто такой Вадим Гущин, и кто ты такой?, что бы рассуждать о подобных персонах?, Эклессиасты недоделанные!

      3
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