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  • Спортивный психолог: «Роналду неадекватен в последние годы. Сантуш его опустил»

Спортивный психолог: «Роналду неадекватен в последние годы. Сантуш его опустил»

7 декабря 2022, 16:00
10

Известный спортивный психолог Вадим Гущин высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

— В матче с Швейцарией Роналду не выпустили в стартовом составе, и его лицо переливалось всеми цветами радуги.

— Он абсолютно неадекватен в последние годы. Поза Бога и античного героя, которую он принимает, — в ней все. Роналду воспринимает себя кем угодно. И вот впервые мужественный тренер Португалии его, грубо говоря, опустил.

Раньше Криш парил в облаках, мог считать всех козлами, а теперь его приземлили. Роналду не может сказать, что его не любят и не уважают в родной стране. Иначе его туда, боюсь, не пустят. Еще и человек, который играл на его месте, забил три гола — это все усугубило.

  • Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
  • Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.
  • Португалия сыграет с Марокко 10 декабря.

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Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат мира Португалия Роналду Криштиану Сантуш Фернанду
Комментарии (10)
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raritet
1670418343
Эпоха закончилась. Время признать- пришли новые игроки. Ничто не вечно. Но у Роналду не было времени читать Эклессиаста : время забивать голы и время наблюдать как это делают другие...
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mihail200606
1670419770
Это да...все правильно
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FanatSerj
1670421630
" грубо говоря, опустил." - а вы точно психолог? а то жаргон из каких то других мест ))
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Томик
1670428459
"Известный психолог Вадим Гущин"... Как говорится "широко известный в узких кругах". Каждое говно хочет на всем известном имени получить дивиденды. Накинулись как петухи. Рональду забил за сборную 118 голов. Куда вы лезете? Зато сколько никчемных людей станут известными, кидая в него камни.
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Fialet
1670434960
Это не психолог, это дебил.
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